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Şırnak'taki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı

Şırnak'taki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 30'u tutuklandı.

20.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:28
Şırnak'taki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı
Şırnak 'taki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 30'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 1 Ocak'tan bu yana uyuşturucu kullanan ve satışını yapanların tespiti, yakalanmalarına yönelik çalışmalar sonucunda 18 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 38 zanlı gözaltına alınmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 293 gram eroin, 387 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 8 fişek ve 30 bin 665 lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Şırnak, Güncel

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