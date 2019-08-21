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Şırnak'tan acı haber

Şırnak'tan acı haber Teröristlerce çıkan atışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralandıŞIRNAK - Şırnak'ta teröristlerce çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralandı.

21.08.2019 17:18
Şırnak'tan acı haber
Şırnak'tan acı haber
Teröristlerce çıkan atışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralandı
ŞIRNAK - Şırnak'ta teröristlerce çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralandı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2'si ağır 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup 1 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Şırnak'tan acı haber

Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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