Şırnak'tan acı haber: Teröristler 4 işçiyi katletti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol yapım işinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'tan acı haber: Teröristler 4 işçiyi katletti
17.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:43
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol yapım işinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerin yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Olay akşam saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Görümlü belde kırsalında meydana geldi. Yol yapım işinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu aracın Kurtik Tepe mevkiinde geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada araçta bulunan işçiler Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada hastane önünde bekleyen işçilerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağına doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Silopi, Şırnak, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa’da maske takmak zorunlu hale geldi Haber
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Karabük’te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61’e yükseldi Haber
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz’de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Haberler››3. Sayfa››Şırnak'tan acı haber: Teröristler 4 işçiyi katletti - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:41: Çadırda yaşayan engelli çiftin yaşam mücadelesi - Haberler 23:40: Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti - Haberler 23:38: Kocaeli'de şehit düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı" - Haberler 23:36: 69 yaşındaki adam komşularının yardımı ile yaşama tutunuyor - Haberler 23:34: Yaşlılar maskeyi yüzüne, gençler bileğine ve kulağına takıyor - Haberler 23:26: Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi - Haberler 20:42: 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı - Haberler 15:09: Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti