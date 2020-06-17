Şırnak'tan acı haber: Teröristler 4 işçiyi katletti
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol yapım işinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.
17.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:43
Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağına doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA