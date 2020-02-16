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Şırnak'tan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

Şırnak'ta, İdil Kaymakamlığı ile belediye, siyasi parti, esnaf ve belde belediyelerince toplanan 3 tır insani yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

16.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:12Şırnak'tan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi
'ta, İdil Kaymakamlığı ile belediye, siyasi parti, esnaf ve belde belediyelerince toplanan 3 tır insani yardım malzemesi 'nin kentine gönderildi.
Kaymakam ve Belediye Başkanı Zafer Sağ, Kaymakamlık önünde yapılan törende, kısa sürede yardımların toplandığını belirterek, emeği geçenlere herkese teşekkür etti.
Birlik beraberlik içerisinde olduklarında hayırlı çalışmaları yapabileceklerini bir kez daha gördüklerini aktaran Sağ, şunları kaydetti:
"İnşallah bu anlamlı ve güzel çalışma ileriki süreçlerde beraber yapacağımız diğer güzel işlere de vesile olur. Beraber daha güzel çalışmalara imza atacağız. Bu coğrafyada huzuru tesis edecek olan savaşlar ve gözyaşı değil huzuru ve sükuneti tesis edecek yegane güç aramızdaki kardeşlik duygusudur. Suriye'dekiler bizim akrabamız ve kardeşlerimizdir. Bizi bir arada tutacak bu kardeşlik mayası, ileride huzurlu ve daha müreffeh bir coğrafya inşa edecektir inşallah."
Konuşmaların ardından insani yardım yüklü tırlar, dualarla İdlib'e uğurlandı.

Suriye, Şırnak, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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