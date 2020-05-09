Haber, Son Dakika, Haberler

ŞIRNAK Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı

Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığıŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle ihracatı temassız yapan Türk şoförler, TIR'larında oluşturdukları bölümde iftar yemeğini hazırlıyor.

09.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:27
Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle ihracatı temassız yapan Türk şoförler, TIR'larında oluşturdukları bölümde iftar yemeğini hazırlıyor.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 Mart 2020'den itibaren Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile Irak yönetimindeki İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimleri temassız yapılıyor. Temassız ihracat yapan sürücüler, kendilerine ayrılan TIR Parkı'nda sıra beklerken, iftar vakti yaklaşınca yemek hazırlığına başlıyor. Ailelerinden uzak geçirdikleri ramazan ayında sürücüler, TIR'larındaki bölmelerde hazırladıkları çeşitli yemeklerle iftar yapıyor.
Evinden uzakta iftar yapmanın burukluğunu yaşadığını anlatan sürücü Hasip Sarıboğa, "Biz ailemizi özlüyoruz. Onlardan uzağız. Şu anda iftar yemeğimizi hazırlıyoruz. Biz de evde olmak istiyorduk. Beraber ailemizle iftarımızı açmak istiyorduk" diye konuştu. ŞIRNAK Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR’larda iftar hazırlığı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İhracat, Silopi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Haber
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Acun Ilıcalı’nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Haber
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Haberler››Güncel››ŞIRNAK Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:38: Babası asker olan minik Aras'a doğum günü sürprizi - Haber 15:34: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi - Haber 15:33: Marmaray'dan geçen ilk yurt içi yük treni varış istasyonuna ulaştı - Haber 15:29: AK Partili Metin Yavuz'un Anneler Günü mesajı - Haber 15:29: TARİHİ HADIMKÖY ASKERİ HASTANESİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haber 14:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi - Haber 14:46: Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi - Magazin 14:29: Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur - Haberler 13:20: Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti - Haber