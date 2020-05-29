ŞIRNAK Terör örgütünden arındırılan Faraşin Yaylası göçerlerle zirveyi yaşayacak-1

Terör örgütünden arındırılan Faraşin Yaylası göçerlerle zirveyi yaşayacakŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası terör örgütü PKK'dan arındırılınca merkez ve çevre illerden gelen göçerleri ağırlamaya başladı.

29.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:30
Terör örgütünden arındırılan Faraşin Yaylası göçerlerle zirveyi yaşayacak
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası terör örgütü PKK'dan arındırılınca merkez ve çevre illerden gelen göçerleri ağırlamaya başladı. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, yaylaya yoğun bir göçer akını olduğunu belirterek, "Bu yıl zirveyi yaşayacağız. Muhteşem doğasıyla baş döndüren yaylalar artık serbest" dedi.
Beytüşşebap'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan ve huzura kavuşan ilçede bulunan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, Siirt, Bitlis, Mardin ve Batman gibi çevre illerden gelen göçerleri ağırlamaya başladı. Yüzbinleri bulunan hayvanlarla yola çıkan göçerler zorlu yolculuklarının ardından yaylaya giriş yaptı. Bölge genelinde arıcı ve besicileri 6 ay boyunca ağırlayan, et üretiminin yanı sıra süt, peynir ve yoğurt üretimi açısından hem ilçe hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan yayla uzun zaman sonra ilk defa böyle bir yoğunluk yaşıyor.
'BU YIL ZİRVEYİ YAŞAYACAĞIZ'
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde yaylanın huzura kavuştuğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki geçen yıllarda Faraşin Yaylası'nda bölücü terör örgütünün kamplarının olduğu ve yaylada kalan vatandaşlarımıza baskı ve zulüm yaptığı bir yerdi. Hamdolsun devletimizin kararlı tutumu ve güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları sonucunda Beytüşşebap ve Faraşin terörden temizlendi. Yaylada al bayrağımızın gölgesinde 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimiz üs bölgesi kurdu. Bu bölgeye huzur geldi. Yoğun bir göçer akını var. Bu yıl zirveyi yaşayacağız. Muhteşem doğasıyla baş döndüren yaylalar artık serbest" diye konuştu.
Yıllardır yaylada kaldıklarını ifade eden göçerler de huzurun gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. ŞIRNAK Terör örgütünden arındırılan Faraşin Yaylası göçerlerle zirveyi yaşayacak-1

Kaynak: DHA

Etiketler: Beytüşşebap, PKK, Güncel, Haber

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