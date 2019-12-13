Haberler » Güncel » Şırnak trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor - Haber

Şırnak trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor

Trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyorDicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlandı.

13.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14Şırnak trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor
Trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor
Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlandı. Çoğu kayıt dışı kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüküne dayanamayan trafolar bir bir patlayıp, yanıyor.
Yaz aylarında tarımsal sulamanın yarattığı olumsuz yükün giderilmesi için Dicle Elektrik tarafından bölge genelinde uygulanan kış bakım planı gereğince 5 bin 50 kilometre hat bakımı, 2 bin 910 trafo ve 643 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı. Kış öncesi 2 bin 890 trafoda yük dengelemesi yapılırken, olası 917 arıza termal kameralarla yapılan kontroller sonunda belirlenerek gerçekleşmeden tedbir alındı.
TRAFOLARA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Dicle Elektrik bölgesinde kış aylarında elektrikle ısınma alışkanlığının devam etmesi yüzünden sonbaharda normalleşmeye başlayan elektrik tüketimi yeniden artmaya başladı. Bölgede ısıtıcıların önemli bir kısmı kayıt dışı elektrik ile çalıştırıldığı için tüketim de israf düzeyine ulaşıyor. Böyle olunca da iletim hatları ve dolayısıyla trafolar aşırı biçimde ısınıyor. Bunun sonucunda kendini korumak için atan trafoların şalterleri, ehliyetsiz kişiler tarafından soğumasına imkan verilmeden yeniden kaldırılıyor. Yaşanan bu durum, daha uzun süreli kesintilere ve mağduriyetlere sebep oluyor.
BİR AYDA 56 TRAFO YANDI
Geçtiğimiz günlerde 'ın Kumçatı beldesinde yaşandı. Aşırı yükü taşıyamayan trafo önce patladı, ardından alev alev yandı. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Müdürlüğü verilerine göre, aşırı yüklenmeden dolayı 2018 yılında toplam 984 trafo yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu yıl ise sadece havaların soğumaya başladığı Kasım ayı içerisinde ise yanan trafo sayısı 56 olarak belirlendi. Yetkililer dışarıdan müdahaleler ve elektrikli ısıtıcılardan kaynaklanan aşırı yüklenme devam ettiği için bu sayının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ŞIRNAK, (DHA)

Şırnak, Dicle, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26 Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Haber
13:24 DÖNER TARTIŞMASI SÜRÜYOR…KALAN DÖNERİN KULLANILMASI TEHLİKE SAÇIYOR - Haber
13:24 Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS - Haber
13:24 Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13:19 Ağrı'da Meslek Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:27:00