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Şırnak türkiye ile rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi (2)ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDITürk ve Rus askerlerinin saat 10.00'da başlattıkları üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi.

08.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:35
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ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Türk ve Rus askerlerinin saat 10.00'da başlattıkları üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı bölgeye yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 3'üncü ortak kara devriyesinin tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi
Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 3'üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı ile Derik arasındaki bölgede icra edilen 3'üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı.
Şırnak türkiye ile rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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