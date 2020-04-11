Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ŞIRNAK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE İÇİN 150 KİŞİYLE KISA FİLM ÇEKTİLER

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından 150 kişinin rol aldığı 'Avucumuzdaki Hayat' isimli kısa film çekildi.

11.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:08
ŞIRNAK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE İÇİN 150 KİŞİYLE KISA FİLM ÇEKTİLER

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından 150 kişinin rol aldığı 'Avucumuzdaki Hayat' isimli kısa film çekildi. Okula giden bir gencin, uyuşturucu kullanmaya nasıl başladığı, ardından uyuşturucu kullanımı hayatına nasıl son verdiğinin konu edildiği 20 dakikalık filmin çekimleri 3 ay sürdü.

Silopi Halk Eğitim Merkezi'nce uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kısa film çekildi. 'Avucumuzdaki Hayat' adı verilen kısa filmde farklı kesimlerden 150 kişi rol aldı. Okula giden bir gencin, uyuşturucu kullanımına nasıl başladığı, ardından uyuşturucu nedeniyle hayatına nasıl son verdiğinin konu edildiği 20 dakikalık filmin çekimleri 3 ay sürdü. Kısa filmde Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru'nun mesajlar da yer alırken, dram ve aksiyon tarzında çekilen filmle özellikle gençlerin uyuşturucuyla bağımlılığın zararları anlatılıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, bünyelerinde oyunculuk kurslarının da bulunduğunu ifade ederek, çektikleri bu kısa filmin amacının uyuşturucuyla mücadeleye katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bilen, "Halk Eğitim Merkezi'mizde kamera önü oyunculuk kursumuz var. Senaryosunu hazırlayarak Silopi'den birçok kesimi bu kısa filmimize dahil ettik. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz, bürokratlarımız, sivil toplum örgütleri, gençlerimiz ve büyüklerimizin bu konudaki hassasiyetlerini dile getirmek adına destek aldık. 'Avucumuzdaki hayat' adlı kısa filmimizin gençlerimizi bilgilendirmesinde bir şuur kazandırmasında faydalı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Silopi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Haberler ›› Güncel ››ŞIRNAK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE İÇİN 150 KİŞİYLE KISA FİLM ÇEKTİLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 12:38: İngiltere'de sıcak hava koronavirüs yasaklarını unutturdu - Haber 12:38: Tahran Belediyesinde 134 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haber 12:38: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin... - Haber 12:36: Başkent'te meydanlar, caddeler boş kaldı - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler