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Şırnak Valiliğinden 69 gündür haber alınmayan çift hakkında açıklaması

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden 11 Ocak'tan bu yana haber alınmaması ile ilgili açıklama yaptı.

21.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:59
Şırnak Valiliğinden 69 gündür haber alınmayan çift hakkında açıklaması
Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden 11 Ocak'tan bu yana haber alınmaması ile ilgili açıklama yaptı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden 11 Ocak'tan bu yana haber alınamadığı belirtilen açıklamada, yapılan aramalar sonunda Şimoni Diril'in cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şırnak ili, Beytüşşebap ilçesi, Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinin, 11 Ocak 2020 tarihinde köylerindeki evlerinden ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri haberinin alınması üzerine, havadan başlatılan arama faaliyetlerine ilave olarak bölgedeki hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte 16 Ocak 2020 tarihinden itibaren bölgeye helikopterle sevk edilen Jandarma Özel Harekat Timleri ile birlikte Olay Yeri İnceleme ve İz Takip Köpek Timleri ve sivil vatandaşlarımızın da katılımıyla karadan da devam eden arama faaliyetlerinde, kayıp vatandaşlarımıza ilişkin herhangi bir iz ve emareye rastlanılmamıştır. Geçen süre zarfında kayıp vatandaşlarımızın bulunmasına yönelik olarak arama ve kurtarma faaliyetlerine, olumsuz hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edilmiş; yaşanan süreç, ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilmiştir. Kayıp şahısların yakınları tarafından, 20 Mart 2020 günü bir kadına ait cansız bedene ulaşıldığının jandarma birimlerine haber verilmesi üzerine, Cumhuriyet Savcılığı'nın bilgi ve talimatıyla olay yerinde delillerin toplanması, araştırma ve inceleme yapılması amacıyla, kapalı olan köy yolunu açma çalışmalarına il özel idaresi ekipleri tarafından başlanmış, fakat hava şartlarının olumsuz seyretmesi, yol güzergahında çığ tehlikesi olması nedeniyle köye karadan ve havadan ulaşılamamıştır. Hava şartlarının nispeten düzelmesi ile birlikte 21 Mart 2020 günü Jandarma Özel Harekat timleri ile birlikte Olay Yeri İnceleme ve TEM timleri helikopterle bölgeye intikal ettirilmiştir. Bölgede yapılan olay yeri incelemesinde, kayıp iki vatandaşımızdan biri olan Şimuni Diril'e ait olduğu değerlendirilen cansız beden, Kovankaya köyünün yaklaşık 1,5 kilometre kuzeybatısında bulunmuştur. Cenaze, otopsi işlemlerinin yapılması maksadıyla Şırnak Devlet Hastanesi morguna nakledilmiş olup otopsi sonrası savcılık tarafından ailesine teslim edilmiştir. Olayla ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda tahkikata ve diğer kayıp vatandaşımız Hurmüz Diril'in bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

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