Haberler » Güncel » Şırnak Valiliğinden darp iddiasına yalanlama - Haber

Şırnak Valiliğinden darp iddiasına yalanlama

Şırnak Valiliği, İdil'de bir eve düzenlenen operasyonda eski belediye çalışanının annesinin darp edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:59Şırnak Valiliğinden darp iddiasına yalanlama
Valiliği, 'de bir eve düzenlenen operasyonda eski belediye çalışanının annesinin darp edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerinde 14-15 Şubat tarihlerinde ilgili Cumhuriyet Savcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin olarak bazı sosyal medya hesaplarında İdil Belediyesi eski çalışanı M.Ş.'nin annesi ve yeğeninin darp edildiğine dair gerçek dışı paylaşımların yapıldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İdil Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan N.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada, görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle, evde bulunan F.Ş.'nin koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüş, darp edildiği iddia edilen A.Ş. isimli şahıs ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak Valiliği, Şırnak, İdil, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 18:11:58