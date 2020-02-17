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Şırnak Valiliğinden, kaymakamlıkta intihar eden kişiyle ilgili açıklama Açıklaması

Şırnak Valiliğinden, Cizre ilçesinde zihinsel ve işitme engelli Nezir Kılıç'ın personelin ikna çabalarına rağmen kaymakamlık binasında intihar ettiği bildirildi.

17.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:18Şırnak Valiliğinden, kaymakamlıkta intihar eden kişiyle ilgili açıklama Açıklaması
Valiliğinden, ilçesinde zihinsel ve işitme engelli Nezir Kılıç'ın personelin ikna çabalarına rağmen kaymakamlık binasında intihar ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yüzde 76 zihinsel ve işitme engelli olduğu belirlenen Kılıç'ın (46) geldiği kaymakamlık binasının 4. katındaki koridor penceresinde intihar girişiminde bulunduğunun fark edilmesi üzerine Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere oradaki personelin ikna etmek için çaba gösterdiği belirtildi.
Buna rağmen Kılıç'ın kendisini aşağı bıraktığı, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, "Nezir Kılıç'ın epilepsi hastalığının olduğu ve daha önce de muhtelif zamanlarda 3 defa intihar girişimlerinde bulunduğu yapılan müdahalelerle kurtarıldığı tespit edilmiştir. Evli ve 4 çocuk babası Kılıç'a Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca belli aralıklarla düzenli olarak yardım yapıldığı anlaşılmıştır." denildi.

Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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