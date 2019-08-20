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Şırnak Valisi Pehlivan şehit çocuğunun düğün törenine katıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2016 yılında şehit olan Güvenlik Korucusu Mustafa Yıldız'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın düğün merasimine katılarak mutlu gününde yanında oldu.

20.08.2019 15:36 Şırnak Valisi Pehlivan şehit çocuğunun düğün törenine katıldı
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2016 yılında şehit olan Güvenlik Korucusu Mustafa Yıldız'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın düğün merasimine katılarak mutlu gününde yanında oldu.

Cizre'ye bağlı Tepeönü Köyünde çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen düğün merasiminde Vali Pehlivan'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da eşlik etti. Vali Pehlivan, Leyla ve Mücahit çiftini kutlayarak ömür boyu mutluluklar dileğinde bulundu. - ŞIRNAK

Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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