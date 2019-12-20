Haberler » Güncel » Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı (2) - Haber

Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı (2)

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

20.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:03
İçişleri Bakanlığınca 'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", 'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.
Bu kapsamda, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu"na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 84 operasyonel tim, 1260 personel katılıyor.
Aynı amaçla Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"nda ise jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 48 operasyonel tim, 730 personel görev alıyor.
Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı (2)

Hakkari, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:46   Fidye için kaçılıp işkence yapılan genci polis kurtardı - Haber
10:45   Göztepe ve Galatasaray arasında 55. randevu - Haber
10:41   Asgari ücretle çalışan işçiler yüzlerce altın para buldu - Haber
10:40   Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna para aklama davası - Haber
10:39   SANKO Üniversitesi'nde "Bağımlılıklara Karşı Mücadele" Anlatıldı - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Terkos Gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:14   Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara vatandaşlardan tepki - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Haber
08:42   CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Haber
20.12.2019 10:49:19