Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'de teslim olduğunu bildirdi.
19.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:27
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi 'de, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin 'de teslim olduğunu bildirdi.
Milii Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiğini, son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG2li teröristin de Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu. - ANKARA
Milii Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiğini, son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG2li teröristin de Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İHA