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Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'de teslim olduğunu bildirdi.

19.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:27
Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi 'de, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin 'de teslim olduğunu bildirdi.

Milii Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiğini, son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG2li teröristin de Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Nusaybin, Silopi, PKK, 3. Sayfa

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