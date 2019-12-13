Haberler » Güncel » Şırnaklı aile, şehit Astsubay Esma Çevik'in adını kızlarında yaşatacak - Haber

Şırnaklı aile, şehit Astsubay Esma Çevik'in adını kızlarında yaşatacak

Şırnak'ın İdil ilçesinde Bilge ve Abdurrahman Balıca çifti, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adını yeni doğan bebeklerinde yaşatacak.

13.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:26Şırnaklı aile, şehit Astsubay Esma Çevik'in adını kızlarında yaşatacak
'ın ilçesinde Bilge ve Abdurrahman Balıca çifti, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adını yeni doğan bebeklerinde yaşatacak.
İlçenin Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan Balıca çiftinin, 10 Aralık'ta İdil Devlet Hastanesi'nde 2 kilo 720 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya geldi.
Balıca çifti, dünyaya gözlerini açan üçüncü çocuklarında, 9 Aralık'ta İdil'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adını yaşatmaya karar verdi.
Bebeklerine "Esma" ismini veren çiftin dileği çocuklarının da şehit astsubay gibi vatana ve millete hayırlı bir evlat olması.
"İnşallah Esma astsubay gibi devletine, milletine ve bayrağına sadık olur"
Baba Abdurrahman Balıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esma astsubayın şehit olduğu haberini öğrendiklerinde ailece büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Güvenlik güçlerinin kar kış demeden vatandaşların huzuru için mücadele gösterdiğini dile getiren Balıca, bütün şehit haberlerinden derin bir üzüntü duyduklarını aktardı.
Balıca, şehit askerin adını yaşatmak için bebeklerine "Esma" ismini verdiklerini ifade ederek, "Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah kızımız da Esma astsubay gibi başarılı, devletine, milletine ve bayrağına sadık bir evlat olur." dedi.
Anne Balıca da astsubay Çevik'in şehit olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü belirterek, "Kızımın onun adını taşımasından dolayı mutluyum. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Şırnak, İdil, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:39 Batman'da ekolojik okul - - Haber
11:38 Bulgaristan'dan göçün sembol yüzleri 30 yıl sonra buluştu - Haber
11:38 Pakistan'da yolcu otobüsü kaza sonrası alev aldı: 15 ölü - Haber
11:32 Hastanede 'Engelsiz Yaşam Kermesi' - Haber
11:32 Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen Duruel, MEÜ'de öğrencilerle buluştu - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
13.12.2019 11:39:37