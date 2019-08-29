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Şırnaklı aşçılar Ankara'dan birincilik ile döndü

Şırnaklı aşçılar Ankara'dan birincilik ile döndüŞIRNAK - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasına katılan Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği tatlı dalında birinci oldu.

29.08.2019 16:42
Şırnaklı aşçılar Ankara'dan birincilik ile döndü
ŞIRNAK - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasına katılan Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği tatlı dalında birinci oldu.
Kızılcahamam Belediyesi öncülüğünde Anadolu Şef Aşçılar Derneği ile Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu tarafından 81 ilden katılımcılarla 24-25 Ağustos'ta yemek yarışması düzenlendi. Yemek yarışmasına tatlı dalında katılan Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Çilek ve bal soslu süslemeli fıstıklı saray dolması jüri üyelerince birinci seçildi. Silopili aşçılar 81 il içerisinde kupa ve madalya ile evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan, "24 ve 25 Ağustos'ta Ankara Kızılcahamam'da ulusal yemek yarışmasına tatlı dalında katıldık. Şırnak adına birinci olduk. Kupa ve madalyamızı aldık. Şırnak adına çok sevindik" dedi.
Karaaslan Ankara'da kendilerini misafir ederek ilgi gösteren Ankara Kızılacaham Belediye Başkanı Süleyman Acar'a da teşekkürleri iletti.
Şırnaklı aşçılar Ankara'dan birincilik ile döndü

Kızılcahamam, Şırnak, Ankara, Yerel

Kaynak: İHA

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