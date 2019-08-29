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Şırnaklı aşçıların başarısı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasına katılan Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği tatlı dalında birinci oldu.

29.08.2019 15:16 Şırnaklı aşçıların başarısı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasına katılan Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği tatlı dalında birinci oldu.
Kızılcahamam Belediyesi öncülüğünde Anadolu Şef Aşçılar Derneği ile Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu tarafından 81 ilden katılımcılarla 24-25 Ağustos'ta yemek yarışması düzenlendi.
Yemek yarışmasına tatlı dalında katılan Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği, çilek ve bal soslu süslemeli fıstıklı saray dolması jüri üyelerince birinci seçildi.
Silopili aşçılar, madalya ile evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.
Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan, Şırnak adına çok sevindiklerini dile getirdi.

Kızılcahamam, Ankara, Şırnak, Şef, Güncel

Kaynak: AA

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