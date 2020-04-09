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Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduŞIRNAK Barosu avukatlarından Mehmet İhsan Kalkavan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında, 'koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali olduğu' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

09.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:13
Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
ŞIRNAK Barosu avukatlarından Mehmet İhsan Kalkavan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında, 'koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali olduğu' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan avukat Mehmet İhsan Kalkavan, İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'ne gelerek, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bazı Çinli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali oldukları gerekçisiyle Cinping ile yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kalkavan, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve ilgili yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundum. Türk Ceza Kanunu'nun 77'nci maddesiyle insanlığa karşı işlenen suçlar ve uluslararası ceza mahkemesi statüsü 7'nci madde de düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen öldürme, toplu yok etme suçları kapsamında yargılanmaları gerekir" dedi. Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet İhsan, Şi Cinping, Güncel
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