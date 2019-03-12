Şırnaklı Çocuklar, Türkiye'nin 7 Bölgesindeki Çocuklarla İstiklal Marşı'nı Okudu

ŞIRNAK'ta ilkokul öğrencileri, Türkiye
'nin 7 bölgesinden 10 farklı okul öğrencisiyle ortak İstiklal Marşı klibi hazırladı. Şırnak
'taki Namaz ve Yassı dağları arasında bulunan merkeze bağlı Başağaç
Köyü İlkokul'unda eğitim gören öğrenciler, Kocaeli
, İstanbul
, Van
, Çorum
, Kütahya
, Aksaray, Denizli
ve Ordu
'da okuyan öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı klibi hazırladı. Proje, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle Başağaç ilkokulunda görevli öğretmen Ömer Özcan tarafından hazırlandı. Şırnaklı öğrenciler Doğu-Batı kardeşliği adı altında sosyal medyada başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesindeki çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Öğretmen Özcan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 7 bölgesinden 10 farklı okulda sosyal medyada böylesi bir kampanya yaptıklarını ifade ederek, "İstiklal Marşımızın özü milli birlik beraberlik ve değerlerimizdir. Biz de bunu öğrencilerimizle beraber yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.
- Şırnak
Şırnak, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA