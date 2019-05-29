Şırnaklı gençlere Maraton Akademisinde eğitim desteği

Şırnak
'ta hizmet veren Maraton Akademisi geleceğe hazırlanan gençlere eğitim desteği sunuyor.
Kentte sporu yaygınlaştırmak için kurulan Maraton Akademisi gençleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlıyor.
Maraton Akademisinde 11 yılda onlarca öğrenciye eğitim desteği verildi.
Maraton Akademisi kurucusu ve aynı zamanda Gençlik Merkezleri Koordinatörü Beytullah Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin spora ilgisini artırmak için kent genelinde Maraton Akademi adı ile ücretsiz kurs açtıklarını söyledi.
2008 yıllında Maraton Akademisi kursunu açtıklarını belirten Birlik, "5-6 yıl önce üniversiteye hazırladığımız öğrencilerimiz şu anda Şırnak'ın çeşitli okullarında öğretmenlik yapıyor. Bazıları ise boş zamanlarında burada gönüllü antrenörlük yapmakta. Şu anda 15 antrenör akademide yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz. Gönüllülükle yürütülen bir kurs olduğundan dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bu tesisleri öğrencilerimizin hizmetine sundu." diye konuştu.
Antrenör Salih Çakan, Maraton Akademide aldığı eğitim ile beden eğitimi bölümünü 2012 yıllında kazandığını söyledi.
Boş zamanlarında gönüllü olarak Maraton Akademide antrenörlük yaptığını anlatan Çakan, "Beden eğitimi öğretmeni, antrenör veya sporcu olmak isteyen öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu bölgede sporu yaygınlaştırmak." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Recep Yorgun, kursa dört ay önce kayıt yaptırdığını, hedefinin beden eğitimi öğretmeni olmak olduğunu aktardı.
Akademide eğitim desteği aldıklarını anlatan Yorgun, "Hayalim iyi bir basketbolcu olmak." dedi.
Gurbet İnanç da, 3 yıldan bu yana atletizme hazırlandığını ifade ederek, kursa devam ettiğini, kendisini geliştirerek, bu branşta yurt dışında Türkiye
'yi temsil etmek istediğini kaydetti.
Şırnak
, Güncel
Kaynak: AA