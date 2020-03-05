Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Şırnak 'ta kadınlar tarafından, Mevlid-i Şerif okutuldu.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ve AK Parti il Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde İdlib'de şehit olan askerler için Geylani Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, Şırnaklı kadınlar olarak günlerdir şehitler için dua ettiklerini belirterek, "Şehit annelerimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Biz Şırnak'tayız, ama bizim yüreğimiz ağlıyor. Gözyaşı döküyoruz. Eğer gerekiyorsa vatanımız için, toprağımız için şehit olmaya hazırız. Bütün Şırnaklı kadınlar olarak, Kürt kadınları olarak onlara dua ediyoruz. Sınıra gidilmesi gerekiyorsa, Şırnaklı kadınlar olarak sınıra gitmeye hazırız. Allah ülkemizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.Program sonunda kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.