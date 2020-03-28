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Şırnaklı kadınlar, sağlık çalışanları için evlerinde maske yapıyor

Şırnak'ta AK Parti İl Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği üye ve gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretiyor.

28.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:48
Şırnaklı kadınlar, sağlık çalışanları için evlerinde maske yapıyor
Şırnak 'ta AK Parti İl Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği üye ve gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretiyor.
AK Parti Şırnak Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının daha uygun şartlarda çalışmasına katkı sunmak amacıyla evde oturan üye ve gönüllü kadınlarla maske ürettiklerini söyledi.
"Sağlık çalışanları her zaman olduğu gibi cephenin en önünde mücadele ediyorlar." diyen Atan, sağlık çalışanlarının insan hayatı için gecesini gündüzüne katarak sonsuz sabır ve özveriyle çalıştığını belirtti. Sağlık çalışanlarına destek olmak için evinde dikiş makinesi olan kadınlardan maske yapmalarını rica ettiklerini anlatan Atan, şöyle devam etti:
"Amacımız pelerinli meleklerimize moral vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Ayrıca kadınlar evde kalarak bile üretmeye destek çıkmaya çalışıyor. Sadece sağlık çalışanlarımızın değil il genelindeki yaşlılarımızın ve maske alma imkanı olmayan vatandaşların da maske ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz."
Bir haftada 800 maske yapıldığını, hedeflerinin 3 bin maske olduğunu aktaran Atan, maskeleri yeteri sayıya ulaştığında ilgili kişilere ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Hatice Çarpar, AK Parti, Şırnak, Güncel

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