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Şırnaklı öğrenci kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan 14 yaşındaki Sami Abdurrahman Bayram, kumbarasında biriktirdiği 220 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Şırnaklı öğrenci kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
08.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:56
Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan 14 yaşındaki Sami Abdurrahman Bayram, kumbarasında biriktirdiği 220 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Beldenin Hatipler Mahallesi'nde ikamet eden Bayram ailesinin 4 çocuğundan biri olan, lise 1. sınıf öğrencisi Sami Abdurrahman Bayram, televizyonda bir çocuğun kampanyaya bağış yaptığını görünce ailesine, kendisinin de kumbarasındaki parayla kampanyaya destek vermek istediğini söyledi.
Baba Abdulaziz Bayram da 156 Jandarma hattını arayarak bağış yapmak istediklerini aktardı.
Jandarma ekibiyle bankaya gidip 220 lirasını kampanya hesabına yatıran Bayram, kampanyaya destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Baba Bayram da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kampanyaya öncülük ettiği için teşekkür ederek "Oğlum kumbarasındaki parayı bağışlamak istediğini iletti. Ben de jandarmayı arayarak durumu ilettim ve parasını ilgili hesaba yatırdık." diye konuştu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da Bayram'ı arayarak örnek davranışından dolayı kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Balveren, Şırnak, Güncel, Haber

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