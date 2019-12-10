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Şırnaklı öğrenciler güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencileri, güneş enerjisiyle saatte 40 kilometre hıza ulaşan araç yaptı.

10.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:06Şırnaklı öğrenciler güneş enerjisiyle çalışan araç üretti
Şırnak'ın ilçesinde lise öğrencileri, güneş enerjisiyle saatte 40 kilometre hıza ulaşan araç yaptı.
Cizre ilçesinde Bilim Teknik Koleji Elektrik Elektronik Bölümü 11. sınıf öğrencileri Halil İbrahim Tutuş ve Abdurrahman Umdi, "Geleceğin Dahileri Projesi" kapsamında öğretmenlerinin desteğiyle güneş enerjisiyle çalışan araç üretmek için çalışma başlattı.
Okul idaresinin sağladığı 30 bin lira destekle 250 kilogram ağırlığında saatte 40 kilometre hıza ulaşan ve bataryası dolduğunda 170 kilometre yol katedebilen araç geliştirildi.
Elektrik Elektronik Öğretmeni Orhan İverendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre dostu araç üretmenin önemine işaret etti.
İverendi, aracın üzerindeki 4 panelin 570 volt enerji ürettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"570 volt enerji üreten bu paneller 6 aküyü besliyor. Bu sistemle güneşten aldığımız enerji hareket sistemine dönerek 2 bin voltluk motorda biriken enerjiyle aracımız çalışıyor. tamamen çevre dostu olan bir araçtır. Biz de öğretmenler olarak öğrencimizin bu fikrini gerekli eyleme dönüştürdük ortaya böyle bir araç çıktı. İmkan sağlandığında daha iyisini yapma imkanına sahibiz."
Bilim Teknik Koleji Müdürü Kemal Bağcı da "Geleceğin Dahileri Projesi" kapsamında iki öğrencinin fikrini uygulamaya geçirdiklerini ifade ederek, şunları anlattı:
"Projemiz 3 ayda bitti ve güneş enerjisiyle çalışan aracımız ortaya çıktı. 30 bin lira maliyetini okul yönetimi olarak kendi bütçemizden karşıladık, herhangi bir destek almadık. Öğretmen ve öğrencilerimiz çok başarılı bir şey ortaya çıkardı, hepsini tebrik ediyorum. Biz okul olarak her zaman öğrencilerimizin projelerini önemsiyoruz, daha güzel projeler çıkartacaklarına da inanıyoruz."

"Masrafı da fazla olmuyor"
Öğrenci Halil İbrahim Tutuş, araçların egzozunun çevreyi çok kirlettiğine işaret ederek, bu nedenle güneş enerjisiyle çalışabilen araç üretmek istediklerini söyledi.
Tutuş, "Diğer motorlu araçlarda yakıt ve parçalarda önemli masraf varken güneş enerjisiyle çalışan aracın fazla bir masrafı olmuyor. Yakıtını güneşten tedarik ediyor. İmkan doğrultusunda ürettiğimiz aracımız bu şeklini aldı ama daha da geliştirilebilir." dedi.
Abdurrahman Umdi ise projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yenilenebilir enerjiyle çalışan otomobillerin gelecekte çok daha yaygın kullanılacağını söyledi.

Cizre, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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