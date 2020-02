Şırnaklı öğrenciler teröre karşı eğitimin önemini kısa filmle anlattı

Şırnaklı öğrenciler, öğretmenleri ile teröre karşı eğitimin önemini anlatmak için kısa film çekti.

Fatih Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle çektikleri "Kurşun Kalem" adlı 15 dakikalık kısa film ile Şırnak'ta yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıların eğitime etkisine dikkati çekiyor.

Film çekimleri okul idaresince karşılanan malzemelerle terörden etkilenen mahallelerde gerçekleştirildi.

15 dakikalık filmde, terörden etkilenen bir öğrencinin, ailesinden ve toplumdan uzaklaşarak iç dünyasına kapanması, uzun bir bocalama döneminin ardından kalemi seçerek, eğitime yönelmesi konu ediliyor.

Kısa filmin yanı sıra okul yönetiminin düzenlediği tiyatro etkinlikleriyle de terörün olumsuz etkileri ve yaşattığı mağduriyetler anlatılıyor.

"Tek çıkış yolu var o da okumak"

Okul müdürü Methi Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015-2016 yıllarında kentte yaşanan terör olaylarından öğrencilerin de olumsuz etkilendiğini belirterek, bunu kısa film haline getirmeye karar verdiklerini söyledi.

Filmin adını "Kurşun Kalem" olarak seçtiklerine işaret eden Seven, "Kurşun ve kalem. Kim neyi seçecekse o yolda hayatını sürdürecek. Kurşunu seçmenin yolu belli ki ölüm ama kalemi seçen, hayatı için kurtuluşu, güvenliği seçmiştir. Bu bölgedeki çocukların tek çıkış yolu var o da okumak." dedi.

Öğrencileri teröre karşı bilinçlendirmek için belgesel ve tiyatro oyunu da hazırladıklarını dile getiren Seven, bu konuda sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

Seven, "Gençlerin, çocukların terör örgütüne katılmasını engellemek amacıyla okulda çalışmalar yürütüyoruz. Yaşanan olumsuz örnekleri öğrencilerle paylaşıyoruz. Güçlü olmak isteyenin kalemi güçlü olacak. O nedenle çocuklarımızın kalemini güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kalemin güçlü olması için de tek şart okumak." diye konuştu.

Filmde rol alan İngilizce öğretmeni Fatih Yiğit, çekimlerde kullandıkları malzemelerin okul tarafından karşılandığını, filmin etkili olması için daha çok terörden zarar gören mahallelerde çalıştıklarını kaydetti.

"İnşallah filmimiz yaşıtlarımıza olumlu şekilde yansır"

Öğrencilerden 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Cemal Cengiz, terör saldırılarından öğrenciler olarak çok etkilendiklerini belirterek, bu olumsuz etkiyi arkadaşlarına ve topluma film çekerek göstermek istediklerini söyledi.

Cengiz, "İnşallah bu filmimiz yaşıtlarımıza olumlu şekilde yansır, herkes kalemine sarılır, vatana, millete hayırlı bireyler olur. Benim yaşımdaki gençler kandırılıp dağa çıkarılıyor. Buradaki mesaj gençler dağa gitmesin, okusun." ifadelerini kullandı.

11. sınıfta okuyan Zana Artuç da filmin çok yararlı olduğunu dile getirerek, yaşanan olayların öğrenciler üzerindeki etkisinin çok güzel şekilde anlatıldığını, güzel bir mesaj verildiğini kaydetti.

"Buradan anladığım, okumamız ve topluma yararlı birey olmamız." diyen Artuç, filmde emeği geçen herkese teşekkür etti.

