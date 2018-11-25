Şırnaklı Öğrencilere Giyim Yardımı

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
ve Şırnaklı iş adamı Veysi Baran'ın öncülüğünde bin öğrenciye kış öncesi giyim yardımında bulunuldu.
İş adamı Veysi Baran, yaptığı açıklamada, kış öncesi öğrencilerin üşümemesi adına kışlık giyim yardımında bulunduklarını söyledi.
Şırnak'ın çeşitli okullarındaki öğrencilere bot, mont, pantolon ve çorap yardımı yaptıklarını belirten Baran, şöyle dedi:
"Bu sene bin öğrencimize kışlık giyim malzemesini hediye paketi halinde hazırlayıp hediye ediyoruz. Giyim malzemelerini İstanbul AK Parti Milletvekili Metin Gülünk ile ortaklaşa Şırnaklı genç kardeşlerimize dağıtıyoruz."
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz
ise yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Metin Külünk,Milletvekili,İstanbul
25 Kasım 2018 Pazar 17:36