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Sırp Bakan Mihajlovic: "Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliği ivme kazandı"

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliğinin ivme kazandığını bildirdi.

04.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:38 Sırp Bakan Mihajlovic:
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, , Sırbistan ve Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliğinin ivme kazandığını bildirdi.
Başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Mihajlovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki iyi ilişkilerin iki ülkenin iş birliğine de yansıdığını belirterek bu iş birliğinin, Sırbistan ile Bosna Hersek arasında Türkiye'nin desteği ile gerçekleştirilen "Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi" gibi son derece önemli altyapı projeleri doğurduğunu söyledi.
Mihajlovic, söz konusu projenin önemine dikkati çekerek, "Eski Yugoslavya haritasına baktığınız zaman otoyol eksikliğini fark edebilirsiniz. Bence geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların kaynağı da bu olabilir. Zira, yollar insanlar arasındaki bağları temsil eder. Bir yerde ne kadar çok yol olursa insanların ve malların dolaşımı da o kadar kolaylaşır, yaşam kaliteleri de bir o kadar artar." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliği ivme kazandı." vurgusu yapan Mihajlovic, Erdoğan'ın geçen ekim ayındaki Sırbistan ziyareti kapsamında otoyol projesinin Sırbistan'da kalan Sremska Raca-Kuzmin kısmının temel atma törenini de gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Mihajlovic, Bosna Hersek'in de yakın zamanda otoyol projesi ile ilgili somut adımlar atması temennisinde bulunarak, bu gecikmenin Bosna Hersek'in karmaşık siyasi yapısından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Sırbistan Karadağ, TEM Otoyolu, Saraybosna, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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