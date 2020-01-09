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'Sırp Cumhuriyet Günü'nün kutlanmasına Boşnaklardan tepki

9 Ocak 'Sırp Cumhuriyet günü' olarak kutlanmasına Boşnaklardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Sırplara bir tepki de İzmir Bosna Sancak Derneğinden geldi.

09.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:15'Sırp Cumhuriyet Günü'nün kutlanmasına Boşnaklardan tepki

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül konuyla ilgili şunları söyledi;

'Bosna Hersek'te Boşnak ve Sırp nüfusunun ağırlıkta olmasına rağmen Bosna'da Boşnak nüfusu daha fazla bulunuyor. Avrupa'nın göbeğinde ve herkesin gözlerinin önünde Son yüzyılın en büyük soykırımını Sırplar Boşnaklara yapmış olmasına rağmen ve Soykırım yaptıkları mahkemeler tarafında da belgelenmesine ve 9 Ocak gününüMahkemeler tarafından 'Anayasaya Aykırı' bulunmasına rağmen 'Sırp Cumhuriyeti günü' olarak kutlanması biz Boşnakları fazlasıyla üzmektedir.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin daha önce "anayasaya aykırı" dediği 'Sırp Cumhuriyet Günü' Aslında bizlerin yaralarını deşmek için Sırplar tarafından bilerek yapılıyor. Çünkü Sırplar 9 Ocak 1992 tarihinde Boşnaklara yönelik soykırımın başlangıcı olduğu bilinen bir gerçek. 1992 - 1995 yılları arasında Sırpların gerçekleştirdiği Boşnak soykırımının yanı sıra Boşnak Kadınlarına tecavüz ederek ayrı bir suç işlemiş olan Sırplar ne yapmak istiyorlar?.

Eli Kanlı Sırplar halen Kana doymamışlar gibi davranmasının amacı nedir?.

Boşnak toplumunun yaralarını deşmek değilse nedir?.

Aslında 9 Ocak 'Boşnak Soykırım Günü' olarak anılmalı. Yalnızca Bosna Hersek'te değil bütün dünyada

Bu şekilde anılmalı .' Dedi


Saraybosna, Güncel

Kaynak: Bültenler

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