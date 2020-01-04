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Sırp model Ana Korac, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı sorusuna "1389" cevabını verince alay konusu oldu

"Jessica Rabbit" karakterine benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken ve katıldığı yerel yarışmalarda ünlenen 25 yaşındaki Sırp model Ana Korac, katıldığı programda 1. Dünya Savaşı ne zaman başladı sorusuna "1389" cevabını verince dalga konusu oldu.

04.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:42

Ami G Show isimli bilgi yarışması programında, yarışmacılar soruların cevaplarını bir kağıdın üzerine yazıp kameraya gösteriyorlar. Yarışmaya katılan Sırp model Ana Korac, "1. Dünya Savaşı ne zaman başladı?" sorusuna "1389" cevabını gerince stüdyoda bulunanlar ve televizyon başındakiler kahkaha attı.

GENEL KÜLTÜR BİLGİSİNİ ELEŞTİRDİLER

Genç modelin bu cevabından sonra, sosyal medya kullanıcıları da genel kültür bilgisinin az olmasıyla dalga geçtiler. Ana, daha önce de sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda Photoshop kullandığı gerekçesi ile takipçileri tarafından eleştirilip dalga konusu olmuştu.

"JESSİCA RABBİT" KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Sırp model, geçen sene geçirdiği operasyonlar sonrası kurmaca karakter Jessica Rabbit karakterine benzeyen ve çektiği fotoğraflardan sonra kendisine "Jessica Rabbit" lakabı takılmıştı.

Jessica Rabbit karakteri
Sırp model Ana Korac, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı sorusuna

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HABER YORUMLARI (15)
İÇİM RAHATLADI...: Demek ki bunların modelleri de bizimkiler gibiymiş. . .
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BRÜTÜS: Ne bekliyor ki. Bol makyaj, zenginlik hayali, çıplaklık varken kim takar genel kültürü
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OY OY BOJE MOY: Bu şişirme operasyonlarını yaparken, fazlalığı hastanın beyninden mi alıyorlar, ne yapıyorlar? Şunun haline bak. Üçüncü kattaki dükkanlarda tanesini 150 liraya satıyorlar bunların. Yanında 200 gram mesir macunu eşantiyon.
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VATANDAŞ: oğlum bu kadar bilgili olmayın la
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ZİYAA: Lan irani akıllı ol.Esip gürlüyorsunda yağmur yok.Yiyeceksin yine şamarı.
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11 0
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MERKEN: JA JA.SCHÖNNN.
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PUTİM: da da
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TRUMK: Aynen be yaa
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SAKARYALI HATUN: :)))) ;))))))
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9 0
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AVNİ: gülersin tabi çünkü sen ondan daha zekisin kimine güzellik kimine zeka ikisi bir arada bulunmuyor tabi
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