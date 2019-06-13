Sırp model Tanja Djukic, Türk sevgilisinden dayak yediğini iddia ederek şikayetçi oldu

Sırp asıllı genç model Tanja Djukic, bir süre önce Türk yapımcı Çağrı T. ile aşk yaşamaya başladı. Çağrı T. ile aşk yaşamaya başladıktan sonra Türkiye'ye taşınan model, Ortaköy'de sevgilisiyle yaşıyor. Güzel model, önceki gün sevgilisi tarafından 7 saat boyunca dayak yediği gerekçesiyle karakola giderek ifade verdi.

"TEKME VE YUMRUKLARLA DARP ETTİ"

Çağrı T., iddiaya göre sevgilisini başka bir erkekle flört etmekle suçlayarak boynuna bıçak dayadı. Sevgilisinden dayak yiyen güzel model, korkunç gecenin sabahında Beşiktaş'ta polis karakoluna giderek başına gelenleri anlattı. Türkiye'ye iki yıl önce geldiğini belirten Djukic, polis ve medyaya şunları söyledi: "Çağrı T. benim erkek arkadaşım. Kendisiyle iki yıl önce tanıştım. Yaklaşık 1,5 yıldır Çağrı T.'nin Ortaköy'deki evinde kalmaktayım. 2 Haziran 2019 günü sat 20.00'de kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Bu tartışma dört saat sürdü. Tartışma büyüyünce saat 00.00'da Çağrı beni tekme ve yumruklarla darp etti. Burnumdan, ağzımdan ve kulağımdan kan dökülüyordu. Durması için ona yalvardım, ama beni duymuyordu bile. Sadece dövmeye odaklanmıştı.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

Kafatasıma darbe aldım ve bayıldım. Bilincimi kaybedince dövmeye devam edebilmek için beni banyoya götürdü. Başımdan aşağı soğuk su döktü. Uyandırdı ve dövmeye devam etti. Darbeler netincesinde vücudumun muhtelif yerlerinde morluklar oluştu. Yaralı ve morluklarla kaplı halimle beni bir odaya sürükledi. Daha sonra kurtulmak istediğim sırada Çağrı boğazıma bıçak dayadı.

"AÇ VE SUSUZDUM"

Bulunduğum odanın kapısını üzerime kitledi, dışarıya çıkmamı engelledi. Acı içinde, aç ve susuzdum. 3 Haziran 2019 günü saat 10.00 sıralarında kapının kilidini açtı. Sevgimden dolayı onu ihbar etmeyeceğime inandırdım. Ve beni bıraktı."

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Sevgilisinden şikayetçi olan kadın, Türkiye'den ayrılarak Sırbistan'a gitti. Yerel basına konuşan manken, "Erkek arkadaşım kendi kendimi yaraladığımı iddia ediyor. Ortak arkadaşlarımız aracılığı ile hayatımı mahvedeceğini söyledi ve korkuyorum" dedi. Mankenin başına gelenleri, İngiliz basını sayfalarına taşıdı.