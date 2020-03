Sırp modele darp iddiası davasına devam edildi

Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde Sırp model Tanja Dukiç'i darp ettiği iddia edilen yönetmen Çağrı T.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren Sırp model, "Kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Çığlık attım, her şeyi denedim" dedi. İstanbul Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde, 2 Haziran 2019 tarihinde Sırp model Tanja Dukiç'i (25) darp ederek odaya kilitlediği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı T.'nin (44) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Çağrı T., müşteki Tanja Dukiç ile tarafların avukatları hazır bulundu."KÖPEĞİME SARILARAK AĞLAMAYA BAŞLADIM"Tercüman aracılığı ile duruşmada ifade veren Sırp model Tanja Dukiç, "2 Haziran'da fotoğraf çekimim vardı. Çekime gideceğimi Çağrı'ya söylemiştim. Ancak Çağrı gitmemi istemiyordu. Habersiz olarak gittim, sonra Çağrı beni almaya geldi. Saat 20.00 gibi Ortaköy'deki evime geldik. İçeri girdiğimizde beni itip, kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Kıyafetlerimi yırtarak çıkardı. Tokatlamaya başladı beni. 'S.. fotoğrafçınla mı yatıyorsun?' dedi bana. Sakinleştirmeye çalıştım. Çağrı daha önce de şiddet eylemlerinde bulunuyordu. Ben köpeğime sarılarak ağlamaya başladım. Boğazımı sıkıyor, tokat atıyordu. Boğazımı sıkarken de, 'Ben daha önce savaştım. Çok insan öldürdüm. Seni Sırp f..' şeklinde hakaretlerde bulundu" ifadelerini kullandı."KARIN BÖLGEME SÜREKLİ VURDUĞU İÇİN ALTIMA İDRARIMI KAÇIRDIM"Ağlayarak ifade vermeye devam eden Sırp model, "Sanık Çağrı bana 'Seni kesip bir yere atabilirim ve kimse seni elimden alamaz' dedi. 8 saat boyunca sürekli böyle değildik, psikolojik işkenceler yapıyordu. Karın bölgeme sürekli vurduğu için altıma idrarımı kaçırdım. Çığlık attım, her şeyi denedim. Saat gece 02.00 gibi ambulansı ara lütfen dedim Çağrı'ya. Alkol aldığı anlaşılmasın diye aramadı. Beni duşa götürdü soğuk su ile ayıltmaya çalıştı. Ayıldıktan sonra 'Bir sefere daha hazır mısın?' dedi. Yatak odasında işkence devam etti. Sonra uykuya dalmışım. Sabah 07.00 gibi uyandım. Her şey dağılmıştı. Çağrı içeride oturuyordu. Elinde bıçak vardı. Onu bıçakla görünce ters psikoloji yapmak için, 'Ben hatalıyım, senden başka kimsem yok' dedim. Bana 'Yalancı bırakırsam polise gideceksin ve fotoğrafçın ile yatmaya devam edeceksin' dedi" diye belirtti."YARDIMA İHTİYACIM OLDUĞUNU BAĞIRINCA, ÇAĞRI PASAPORTUMU VE TELEFONLARIMI BIRAKIP GİTTİ"Olay gününe ilişkin ifade vermeyi sürdüren model Dukiç, "Bayram olduğu için sanırım bıçağı bırakıp kendi saçlarını yolmaya başladı, 'Bebeğim bunu sana nasıl yaptım?' dedi. Makyaj yapacağıma ikna ettim onu. Dışarı çıktığımızda 'Çığlık atarsan seni öldürürüm' dedi. Uzaktaki bir parka gitmek istedi ancak kendimi iyi hissetmediğimi söyleyerek 'Evimizin yakınlarındaki bir kafeye gidelim' dedim. O kafeye gittiğimde, babama haber vermediğim zaman beni merak edeceğini söyleyerek telefonumu istedim Çağrı'dan. Ben babama kafenin adresini yazıp yardım çağrısında bulunuyordum ki fark etti bunu Çağrı. Sonra ben gözlüğümü çıkarıp yardıma ihtiyacım var diye bağırınca, Çağrı hemen pasaportumu ve telefonlarımı bırakıp köpekleri alıp gitti. Polisteki ifademi kabul etmiyorum, tercümanlar İngilizce konuşmuyordu" şeklinde konuştu."'ÖLMEK İSTİYORUM' DİYORDU BİR KADIN SESİ"Müşteki Dukiç'in beyanını tamamlamasının ardından olaya ilişkin dinlenen tanık Ayşegül K., sanık ve müştekinin oturduğu apartmanda yaşadığını belirterek, "Olay günü ben hep evdeydim. Apartmandan yukarı doğru çıktıklarını duydum. Yolunda görünüyordu her şey. Sonra eşyaların yere düştüğünü duydum. 'Ölmek istiyorum' diyordu bir kadın sesi. Sanık Çağrı T. 'Yapma, dur' şeklinde sesleniyordu" ifadelerini kullandı.Duruşmada söz alan müşteki Dukiç'in avukatı Umur Yıldırım ise, sanık Çağrı T.'nin 'Eziyet' suçundan da cezalandırılmasını istediklerini ve bu nedenle ek iddianame talep ettiklerini kaydetti. Mahkeme, tanık savunmalarının tamamlanmasının ardından taraflara yazılı savunmalarını sunmaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 2 Haziran 2019'da şüpheli Çağrı T. ve müşteki Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği kaydedildi.İddianamede yer alan Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Çağrı T. hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.(İHA)