Sırp Turizmciler Denizli'de

Sırbistan Belgrad Türk Hava Yolları
Temsilcisi Aleksandra Dejanovic ve beraberindeki turizmciler, Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Osman Zolan, Dejanovic ve beraberindeki turizm acente temsilcilerini ağırladı. Çamlık
mesireliğinde misafirlerini kabul eden Zolan, Denizli'nin evrensel turizm değerlerine sahip olduğunu belirterek, kentin yılda 2 milyondan fazla turist
ağırladığını belirtti.
Denizli'nin turizm potansiyelini artırmak için Denizli Teleferik ve Bağbaşı
Yaylası, Denizli Kayak Merkezi
gibi alternatif turizmde birçok yatırım yaptıklarını anlatan Zolan, şunları kaydetti:
"Güzeller güzeli Denizlimiz doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye
'nin parlayan yıldızı. Denizlimizde turizm anlamında çok çeşitlilik var. Her ne kadar turizm lokomotifimiz Pamukkale
olsa da bunun yanında 19 antik kenti, yaylaları, termal suları, kayak merkezi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ve adını sayamayacağımız birçok doğal ve tarihi güzelliğiyle eşine az rastlanır bir şehirdeyiz. Tekstil, tarım ve sanayi kadar turizmde de öncü bir kentiz. Türkiye'de en fazla turist gelen 5. il olan Denizli'mizi turizm sektöründe daha da ileri noktalara götürmek adına şehrimizin güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz."
Dejanovic de kendilerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Zolan'a teşekkür etti.
Osman Zolan,Denizli