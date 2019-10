Sırpların uyguladığı tecavüz ve savaş suçları protesto edildi - NEW

New York'ta, Sırp milliyetçilerinin 1990'larda Bosna, Kosova ve Hırvatistan'da uyguladığı tecavüz ve savaş suçları protesto edildi.Arnavut Amerikan Kadın Organizasyonu öncülüğünde "Sırpların tecavüz ve savaş suçları cezasız kaldı" başlığı altında düzenlenen protesto gösterisi, Sırbistan Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirildi.Amerika'da yerleşik Boşnak, Hırvat ve Arnavutluk toplumundan göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla, Sırbistan hükümetine 1991-2001 arası işlenen 10 binlerce tecavüz ve savaş suçlarını soruşturma çağrısında bulundu.Protesto gösterisinde konuşan Arnavut kökenli New York Meclisi üyesi Mark Gjonaj, Balkanlarda savaşların, mağdurları için halen devam ettiğini belirterek, "Bazıları Balkanlarda savaşlar bitti diye düşünebilir. Ancak Bosna'da, Hırvatistan'da, Kosova'da tecavüz mağdurları için asla bitmedi. 20 yıl sonra onlar halen her sabah, bu korkunç suçları işleyenlerin cezasız şekilde serbestçe dolaştığı gerçeği ile uyanıyorlar." dedi.Gjonaj, yaklaşık 70 bin tecavüz mağdurunun halen adalet beklediğini vurgulayarak, "Sırbistan hükümetinden, kendi bayrakları altında işlenmiş bu korkunç suçların faillerini cezalandırması için acil olarak harekete geçmesini talep ediyoruz." diye konuştu.Protestoya katılan ve 1998'da Kosova savaşında tecavüz kurbanı olduğunu belirten Vasfije Krasniqi de 20 yıldır adalet için mücadele ettiğini kaydederek, "Bana saldıran Sırplar yaşadıkça daha fazla acı çekmem için beni öldürmeyeceklerini söylemişti. Bugün kenarda saklanıp acı çekmeyi reddediyor ve güçlü bir şekilde dünyaya suçluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteri, daha sonra olaysız sona erdi.