Isparta uçak kazasında FETÖ şüphesi: Eşim çalışmalarıyla sırrı bilen tek kişiydi

12 yıl önce Isparta'da düşen yolcu uçağına ilişkin dava 30 Kasım 2019'da zaman aşımına uğrayacak. Arık'ın eşi Prof. Dr. Metin Arık, "Bana göre Engin ve bilim insanları en az dikkat çekecek şekilde ölüme gönderildi" ifadelerini kullandı.

İstanbul-Isparta seferini yaparken 30 Kasım 2007 saat 01.36'da düşen yolcu uçağına yönelik şüphe ve iddialar 12 yıldır devam ediyor. Atlasjet'in, İstanbul-Isparta seferini yapan World Focus'tan (Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş) kiraladığı yolcu uçağı, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiğinde sırada Keçiborlu Türbetepe'de düşmüş, kazada yedisi mürettebat 57 kişi yaşamını yitirmişti.

Engin Arık

Facianın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, kazaya ilişkin şüpheler ise gündemden düşmüyor. Bu şüphelerin odağında Türkiye'nin enerji devi olmasını sağlayacak toryumdan nükleer enerji projesinin mimarları, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık, araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan'ın kazada hayatlarını kaybetmiş olması geliyor.

FETÖ İDDİASI

Sabotaj şüphesindeki bir diğer iddia ise FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame. FETÖ'cü Muammer Görgeç'in cep telefonundaki yaklaşık beş dakika süren ses kaydına göre, Görgeç ile kimlikleri tespit edilemeyen iki kişinin Isparta'daki uçak kazasıyla ilgili konuştuğu iddia ediliyor. Şüpheliler'in Görgeç'e "Uçağı İsrailliler düşürdü. Ölen akademisyenler toryum üzerinde çalışıyordu. Çalışmalarda görev alan bir akademisyen uçakta yoktu. O akademisyeni bulup toryum bölgelerini tespit edelim" dediği öne sürülüyor.

Sabotaj iddialarının en önemli argümanı olarak gösterilen isimlerin başında kazada yaşamını yitiren ve toryum elementinden nükleer enerji elde etme bilgisine ulaştığı öne sürülen Prof. Dr. Engin Arık geliyor. Arık'ın Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan eşi Prof. Dr. Metin Arık, "WikiLeaks belgeleri yayımlanmaya başlanınca, sabotaj olduğuna kanaat getirdim. Wikileaks belgelerinde, kazanın yaşandığı günün akşamı, dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru'nun, Amerika Büyükelçisi'ni telefonla arayıp ABD ile olan işbirliğinin gizli tutulmasını istediği öne sürüldü. Mahkeme tutanaklarına giren bu iddiaya göre Ali Arıduru, ABD Büyükelçisi'nden, ABD'li uzmanların soruşturmaya yardım ettiğinin açıklamamasını istiyor.FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede sanık olan iki kişinin Isparta kazasıyla ilgili telefonda konuşması şüpheleri arttırıyor" ifadelerini kullandı.

'BİR EL HAREKETE GEÇTİ PROJE BİTTİ'

Prof. Dr. Engin Arık'ın, Türkiye'nin toryum yataklarını bildiği için değil, toryumdan nükleer enerji elde etme bilgisine ulaştığı için kurban seçildiğini öne süren Prof. Dr. Metin Arık, şüphe ve iddialarını şöyle dile getirdi:

"Rahmetli Engin, toryumdan nükleer enerji üretimine kafayı takmış durumdaydı. ABD ve İsrail, Türkiye'nin nükleer güç olmasını istemedi. Toryumun yüksek enerji hızlandırıcısı ile uranyum 233'e dönüştürülmesi üzerinde çalışıyordu. CERN'de yapılan deneylerde sistemin prensiplerini anlamıştı. Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi 2006 yılında bunun üzerine hayata geçmişti. Toryumu yakmak için proton hızlandırıcı gerekir. Eşim, proton hızlandırıcının yapılmasına öncülük edecek bilgiye sahipti. Projenin durdurulmasını isteyen bir el harekete geçti. Uluslararası Danışma Kurulu'nda yer alan bazı Türkler proton hızlandırıcı projesine karşı geldiğinden söz konusu proje kadük kaldı. Uluslararası Danışma Komitesi'nde, ABD'de görev yapanlar, isimler varsa görev yerleri, bağlantıları araştırılmalı. Proton hızlandırıcısından vazgeçtiğinizde toryumdan nükleer reaktör yapmaktan vazgeçmişsiniz demektir. Bana göre Engin ve bilim insanları en az dikkat çekecek şekilde ölüme gönderildi. Düşmeye hazır, arızalı bir uçakla sabotaj gerçekleştirildi. Sözlerim komplo gelebilir ancak karanlık noktalar aydınlatılmadıkça şüpheler devam edecek. Bugün Türkiye'deki pek çok nadir metalleri ayrıştıran işletmelerin bir köşesinde birikmiş toryum bulabilirsiniz. Piyasada toryum bulmak zahmetli bir iş değil. Toryumu, nükleer reaktör için kullanmanıza izin vermezler. Teknoloji olmadan toryumun hiçbir anlamı yok. Kritik olan bu elementi, Uranyum 233 haline dönüştürmeniz. Engin, bunun nasıl yapılacağını, yani sırrı bilen tek Türk vatandaşıydı."

ZAMAN AŞIMI KAPIDA

Düşen uçakta can veren Araştırma Görevlisi Özgen Berkol Doğan'ın avukatı Şehnaz Yüzer ise Isparta uçak kazası davasının 30 Kasım 2019'da zaman aşımına uğrayacağına dikkat çekerken, şunları söyledi: "Yargılama, 6 Ocak 2015 tarihinde Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Dava dosyası temyiz talepleri üzerine Yargıtay'a gitti. İlgili dairenin verdiği karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dosya bu kez 31 Mayıs 2016'da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitti. Genel Kurul bir kısım sanık için onama, bir kısmı için bozma kararı verdi. Ancak eylem tarihinden itibaren suçlarda zaman aşımı toplam 12 yıldır. Bu nedenle dava dosyası 30 Kasım'da zaman aşımına uğrayacak."