Sırrı Sakık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Muş belediye başkan adayı Sırrı Sakık oldu. HDP adayı Sırrı Sakık, Muş belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Muş belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Muş belediye başkan adayı Sırrı Sakık ile ilgili seçim sonuçları ve Muş belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Muş belediye başkan adayı Sırrı Sakık oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Muş belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Muş aday yarışı ve Muş seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Muş Seçim Bilgileri

Muş belediyesi için toplam sandık sayısının 192 olduğu belirlendi.

Muş belediyesi için açılan sandık sayısının ise 191 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Muş belediyesi için katılım oranının ise % 77,30 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Muş toplam seçmen sayısının ise 62.279 olduğu belirlendi.

Muş belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 48.140 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Muş Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Muş belediye başkan adayı olarak gösterilen Sırrı Sakık, Muş yarışında % 33,49 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Sırrı Sakık toplamda 15.303 adet oy sayısına ulaştı.

Sırrı Sakık Kimdir?

Sırrı Sakık, 1957 yılında Muş'a bağlı Yürecik köyünde doğdu. Uzun yıllar turizm alanında işletmecilik yaptıktan sonra Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde bir süre muhabirlik yaptı. Demokrasi Partisi (DEP) ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) kurucu üyesi oldu. 19 ve 23. dönemde Muş milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri oldu. 24. dönemde aynı görevi yeniden üstlendi. 31 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçildi.

HDP Muş belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.