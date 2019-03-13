<p>HDP'nin Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 3 aydır Kandıra'daki 1 No'lu F TipiKapalı cezaevinde bulunuyor. Önder'in hapishaneden fotoğrafı ortaya çıktı.</p><h3>VOLTA ATARKEN POZ VERDİ </h3><p>Fotoğrafta 'volta atmak' olarak tabir edilen yürüyüşü yaptığı görülen Önder'in bir hayli kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Önder, 3 yıl 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere6 Aralık tarihinde teslim olmuştu.</p><p><b>İşte Sırrı Süreyya Önder'in o fotoğrafı;</b></p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/13/sirri-sureyya-onder-cezaevinde-igne-iplige-dondu-11832087_2566_m.jpg' title='Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü'></figure></div>