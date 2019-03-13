13 Mart 2019, 16:08
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Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alan HDP Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevinde bir hayli kilo verdi.

HDP'nin Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 3 aydır Kandıra'daki 1 No'lu F TipiKapalı cezaevinde bulunuyor. Önder'in hapishaneden fotoğrafı ortaya çıktı.

VOLTA ATARKEN POZ VERDİ

Fotoğrafta "volta atmak" olarak tabir edilen yürüyüşü yaptığı görülen Önder'in bir hayli kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Önder, 3 yıl 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere6 Aralık tarihinde teslim olmuştu.

İşte Sırrı Süreyya Önder'in o fotoğrafı;

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