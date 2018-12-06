Sırrı Süreyya Önder, Zafer İşareti Yaparak Cezaevine Girdi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kocaeli Adliyesi'ne geldi. İşlemlerinin ardından Önder, cezasını çekmek için Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

"NE SARF ETTİYSEK ARKASINDAYIZ"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan hakkında 3,5 yıl hapis cezası verdiği HDP Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün Kocaeli Adliyesi'ne geldi. Sırrı Süreyya Önder, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerin ardından Kandıra'da bulunan Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Sırrı Süreyya Önder cezaevine girerken, "Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak" diyerek zafer işareti yaptı.

"SÜRPRİZ OLMAYAN GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Cezaevi'ne girmeden önce Önder'in yaptığı yazılı açıklama ise şu şekilde:

"Barış ve demokrasi uğruna emek verenler açısından sürpriz olmayan günlerden geçiyoruz. Bu savaş ve hoyratlık kuyusu sanıldığı kadar derin değildir. Yaşananlar iç karartıcı gibi gözükse de güzel günler bütün ülke için çok yakındır aslında. Bizim geleneğimiz, azdan çoğu çıkarabilmenin sayısız örneğiyle bezelidir. Ettiğimiz her laf, yürüttüğümüz bütün çabalar onurumuzdur. Bedel gerekiyorsa ödemek de öyle. Bütün dostları selam başarı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum."

DAVA SÜRECİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada 7 Eylül'de açıkladığı kararında, sanık Selahattin Demirtaş'ı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Oy birliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşmişti.

Ceazevi önünden görüntüler;