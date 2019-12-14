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HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi

Son olarak cezaevinden tahliye olduğu gün kameraların karşısına geçen ve ardından ortalıktan kaybolan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, CHP'li milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

14.12.2019 20:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:53

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla tahliye oldu.

"10 AYI TEK BAŞIMA GEÇİRDİĞİM İÇİN KONUŞMA MELEKELERİM ZAYIFLAMIŞ"

Son olarak tahliye olduğu gün kameraların karşısına geçen Önder, "Anayasa Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle almasını çok değerli buluyorum. Neticede sözümüzü söylemişiz. İnandığımızı söyledik. Barış için söylemeye devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bu 10 ayı tek başıma geçirdiğim için konuşma melekelerim de biraz zayıflamış. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi ve ortalıktan kayboldu.

3 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 3 aydır hiçbir açıklama yapmayan ve hiçbir yerde görüntü vermeyen Sırrı Süreyya Önder, ilk kez görüntülendi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, CHP'li Kani Beko, Ali Şeker ve Özcan Purçu ile kahvaltıda buluştu.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Sırrı Süreyya Önder, Politika, Güncel


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