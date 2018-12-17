17 Aralık 2018, 09:49
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Sırrı Süreyya Önder, Roman Yazmak İçin Tek Kişilik Hücrede Kalmak İstedi

3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevi yönetimine talepte bulunarak roman yazmak için tek kişilik hücrede kalmak istedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kandıra cezaevine teslim olmuştu. Hapisteki günlerini roman ve senaryo yazarak değerlendirmek isteyen Sırrı Süreyya Önder, tek kişilik hücrede kalıyor.

3 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör propagandası yapmaktan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ROMAN YAZMAK İÇİN TEK KİŞİLİK HÜCRE TALEP ETTİ

Sırrı Süreyya Önder, cezaevi yönetimine talepte bulunarak tek kişilik hücrede kalmak istediğini belirtti. Roman yazmak için tek kişilik hücrede kalmak isteyen Önder'in bu talebi kabul gördü.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:49



YORUMLAR (8)
BATTALGAZİ44: YAZ YAZ Bİ 3 YILDA YAZDIĞIN KİTAPTAN YATASIN YAZ
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1974: Bırakın bunları korkuyor biri şişler yada asar diye yaşamasıda gereksiz bence
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NESKİM İŞ: tabi orası tatil yeri ya herkese istediği yeri verecekler. karpuz var yer misin?
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DOKTOR: düzgün yaşamayı beceremeyen kendini isyankar kahraman laf dinlemez havasına büründürüyor, azmasaydın da duvarları seyretmeseydin çakma yılmaz güney
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RESO: buyle delıkalılara hayranım
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