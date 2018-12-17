Sırrı Süreyya Önder, Roman Yazmak İçin Tek Kişilik Hücrede Kalmak İstedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kandıra cezaevine teslim olmuştu. Hapisteki günlerini roman ve senaryo yazarak değerlendirmek isteyen Sırrı Süreyya Önder, tek kişilik hücrede kalıyor.
3 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör propagandası yapmaktan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ROMAN YAZMAK İÇİN TEK KİŞİLİK HÜCRE TALEP ETTİ
Sırrı Süreyya Önder, cezaevi yönetimine talepte bulunarak tek kişilik hücrede kalmak istediğini belirtti. Roman yazmak için tek kişilik hücrede kalmak isteyen Önder'in bu talebi kabul gördü.
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:49