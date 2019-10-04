Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu! İşte ilk sözleri

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla üç yıl altı ay hapis cezası verilen HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" kararı verdi. Kararın ardından cezaevinde bulunan ve dün serbest bırakılması beklenen Önder tahliye edilmemişti. Bugün mahkemenin savcılıktan mütalaa istemesinin ardından tahliye kararı çıktı. Kararın cezaevine gönderilmesinin ardından Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu.

"AYM'NİN KARARINI ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM"

Tahliye edilen Önder, cezaevi önündeki ilk açıklamasında, "Öncelikle buraya gelen herkese teşekkür ederim. İçerideki arkadaşlarımızın hepinize çok selamları var. Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım. Fakat bir yanımız hep içeride. Ne zaman ülke topyekün demokratikleşme ve barış yolunda nitelikli bir adım atarsa sevincimizi o zaman yaşayabiliriz. AYM'nin kararını bir de oy birliğiyle almasını çok değerli buluyorum. Umarım bu diğer yargılamalar için de yol açıcı olur.

"10 AYDIR TEK KALIYORUM, KONUŞMA MELEKELERİM ZAYIFLAMIŞ"

Neticede sözümüzü söyledik. Her zaman da söyleyeceğiz. Hiçbir şey sözümüzü söylememizden alıkoyamaz. Çünkü inandığımızı söyledik, inanmadığımız şeyleri söylemedik. Ne dediysek barış için dedik. Barış için de ve demokrasi için de söylemeye devam edeceğiz. 10 aydır tek başıma olduğum için konuşma melekelerim de biraz zayıflamış. Hepinize teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık." ifadelerini kullandı.

HAK İHLALİ KARARININ GEREKÇESİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi, internet sitesinden duyuruldu. Gerekçede, başvurucunun, terör örgütü PKK'nın neden olduğu ve uzun süredir devam eden terör olaylarının sona erdirilmesi amacıyla başlatılan ve demokratik açılım olarak adlandırılan süreçte aktif rol üstlendiği, süreçte yer alan HDP heyetinin sözcülüğünü yaptığı hatırlatıldı.

Başvurucunun, "güvenlik güçleri ile çatışmaya giren örgüt üyelerini övdüğü, terör örgütünü yücelttiği, çatışmalara doğrudan katılan güvenlik gücü mensuplarına karşı özellikle bir nefret aşıladığı veya şiddete başvurmayı cesaretlendirdiği" şeklinde değerlendirmelerin yapılmadığına işaret edilen gerekçede, özetle şu ifadeler yer aldı:

"Hangi dil ve üslup kullanılırsa kullanılsın başvuruya konu konuşmada nihai olarak o tarihlerde çözüm sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sona erdirilmesi talebinin baskın olduğu değerlendirilmiştir. Dolayısıyla başvurucunun konuşmasının bir terör örgütünün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve giderek aktif desteğini sağlamak amacıyla yapıldığı kabul edilmemiştir. Başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

NE OLMUŞTU?

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 2013 Nevruz'undaki konuşmaları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2018'de Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını 4 Aralık 2018'de onamış, Önder 6 Aralık 2018'de cezaevine girmişti. Önder bunun üzerine, AYM'ye başvuruda bulunmuştu. 6 Aralık 2018 tarihinden bu yana Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevin'nde bulunan Önder'in başvurusuna ilişkin AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.