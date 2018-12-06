Sırrı Süreyya Önder Tutuklandı

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Terör Örgütü Propagandası yapma" suçundan açılan davada 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Önder sabah saatlerinde kendi aracı ile Kocaeli Adliyesine geldi. Kocaeli Adliyesinde işlemleri tamamlanan Önder, adliye çıkışında açıklama yapmadan aracına binerek Kandıra 1 no.lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gitti.
(İHA)
Milletvekili,Halkların Demokratik Partisi,Sırrı Süreyya Önder
06 Aralık 2018 Perşembe 12:41