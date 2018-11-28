Sırrı Suyunda..! Bamya Suyu Öyle Birşeye İyi Geliyorki..

28 Kasım 2018 Çarşamba 23:01



28 Kasım 2018 Çarşamba 23:01

Sevilerek tüketilen sebze yemeklerinden biri olan bamyanın birçok hastalığa da faydası vardır. Sizler için ; duyunca evinizden hiç eksik etmeyeceğiniz bamya suyunun inanılmaz faydalarını araştırdık. İşte bamya suyunun bilinmeyen faydaları…Bamya suyu kışın oluşan boğaz enfeksiyonlarına, boğazda meydana gelen iltihaplanmalara ve boğaz şişmesine iyi geldiği söylenir.Bamya suyu içenlerde, kabızlık görülmediği anlaşılmıştır. Kabızlık ve hemorid problemi olanların bamya suyu içmesi tavsiye ediliyor.– Saçların kabarmasını önlemek için bamyadan faydalanabilirsiniz. 100 gram bamyayı kaynatıp suyunu soğumaya bırakın. Daha sonra bu suyu kullandığınız şampuana ekleyiniz. Bamya içerdiği zengin mineraller sayesinde saçınızın kabarmasını engelleyerek, hacmini ve parlaklığını arttıracaktır.– Folik asit bakımından zengin olan bamya suyunun özellikle gebelere ve çocuklara iyi geldiği de bilinmektedir.Peki Bamya suyu nasıl Hazırlanır ??İlk olarak bamyaların sap kısımlarını kesin. Daha sonra bir kavonaza ekleyerek üzerine su ekleyin. 8 saat boyunca bu karışımı bekletin ve süre dolduğunda, bamyaların emdiği sudan yararlanabilmek için, bamyaları iyice sıkıp, suyu nu çıkarın. Emdiği suyu verdikten sonra, posa haline gelecek bamyaları atabilirsiniz. Bamya suyunu afiyetle içebilirsiniz.