Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koranavirüs çıktı
Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koranavirüs çıktı İZMİT (Kocaeli), (DHA)-İZMİT'te, sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya'ya koronavirüs teşhisi konuldu.
05.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:50
"EVİNİZDE KALIN"
Tevfik Çetinkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç koronavirüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın." dedi.
Kaynak: DHA