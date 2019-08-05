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Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken kişi, 400 gram skunk adlı uyuşturucu madde ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

05.08.2019 17:19 Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu ile yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken kişi, 400 gram skunk adlı uyuşturucu madde ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, uyuşturucuyu sırt çantasındaki poşete sararak gizlemeye çalıştığı öğrenildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya Otogarı'nda otobüsten indikten sonra şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Ersin D.'yi (27) bir süre takibe aldıktan sonra üst araması yaptı. Yapılan aramada şüphelinin sırt çantasında poşet ile sarılmış 400 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ersin D. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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