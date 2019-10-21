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Sırt çantasında uyuşturucu tespit edilen kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sırt çantasında bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi bulunan kişi, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

21.10.2019 17:58Sırt çantasında uyuşturucu tespit edilen kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sırt çantasında bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi bulunan kişi, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otogar girişinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şüpheli T.D'nin sırt çantasında arama yapan ekipler, 5,35 gram esrar, 1,50 kokain, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi buldu.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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