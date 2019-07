'Sırt sırta çarpıştığınız insanların size bomba atacağı aklınıza gelmiyor'Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli Özel Harekat polisi M.A., o gece yaşananları DHA muhabirine anlattı. Atılan bomba nedeniyle 44 arkadaşlarını şehit verdiklerini, 30 kişinin de yaralandığını belirten M.A., "Hava saldırısı olduğunu dahi anlamadık biz; çünkü hali hazırda devam eden 'hendek- barikat' operasyonlarında, sırt sırta çarpıştığınız insanların size bomba atacağı aklınıza gelmiyor" dedi.Darbe girişimi sırasında, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan bombalar sonucu 44 polis şehit oldu. 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümünde Özel Harekat polisi M.A., o gece yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Gece evinde istirahat halindeyken, saat 22.00 sıralarında telefonun çaldığını ve bunun üzerine Özel Harekat Başkanlığı'na geldiğini aktaran M.A., görev için hazırlanırken, binanın girişinde bomba patladığını söyledi. M.A., bomba atılmadan yaklaşık 40- 50 dakika önce giriş yaptığını anlatarak, "44 arkadaşımızı şehit verdik, 30'dan fazla yaralı verdik. Bizim şehitlerimiz, o an için kendilerini bir an önce göreve atma çabasındaydı; çünkü bizim toplanma alanımız değil orası, nizamiye çıkışı. 'Gelen araçta boş yer bulursam ben de göreve çıkayım' diye arkadaşlarımız, o tarafa doğru yönelmişler" dedi.'HAVA SALDIRISI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'Özel Harekat polisi M.A., önce uçaktan bomba atıldığını anlamadıklarını, binaya dışarıdan saldırı olduğunu sandıklarını kaydederek, şöyle konuştu:"Hali hazırda devam eden 'hendek- barikat' operasyonlarında sırt sırta çarpıştığınız insanların size bomba atacağı aklınıza gelmiyor tabi ki. Üstelik devletin imkanlarıyla yetişmiş, pilotluk almış ya da üstüne üniforma giymiş terörist kılıklı insanların size bunu yapacakları aklınıza gelmiyor. Hava saldırısı olduğunu bilmiyorduk, yanan araçlarımız vardı. Onların içindeki mühimmat patlıyordu dolayısıyla dışarıdan saldırı varmış gibi algıladık. Ancak çevre güvenliği alınıp, yaralılar tahliye edilmeye başladığında dışarıdan bir müdahale olmadığını gördük. Sadece havadan müdahale olduğunu anladık. Şehadet sesleri vardı orada, tekbir sesleri geliyordu. Bir arkadaşımız elini kaldırdı; genç bir kardeşimiz, 'Ağabey buradayım' dedi. Oraya doğru koşturduk, elini tuttuk, 'Diğer arkadaşlara bir bakın, kimler var kimler yok' dedi. İnsanlar can havliyle ne yapar? Kendi can derdine düşer. Burada o anda yaralanıp da kendini unutup, yaralı taşıyan arkadaşlarımız vardı. Şehadete ereceğini anlayıp da kelimeyi şehadet getirip de son nefesini imanla vermek isteyen arkadaşlarımızın tamamı böyleydi. Bombanın patladığı alanda bulunan araçları bir şekilde çalıştırıp arkadaşlarımızı, yaralılarımızı ve şehitlerimizi oradan tahliye ettik. Bu, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Bir kısım arkadaşlarımız göreve devam etti, biz yaralılarımızı taşımaya devam ettik."'DEVLETE SİLAH ÇEKMİŞ HERKES DÜŞMANDIR'Özel Harekatçıların profesyonel birlik olduğu için birçok saldırı türüne maruz kaldığını dile getiren M.A., "Ancak içimizden kimsenin bize saldırdığını daha önce hiç yaşamadık. Profesyonel birlik olarak mantığımızla hareket etmemiz gerektiğinden duygularımıza çok önem vermeyiz biz. Tabi ki insanız, duygularımız var, incitiyor bizi; ancak korumamız gereken bir vatan var. Kısa bir süre de yaşasanız şaşkınlığınız hemen realiteye geri dönmek zorunda, o gerçekliği yaşamak zorundasınız. Bizim için devlete silah çekmiş herkes; devletin düşmanıdır, teröristtir, haindir" diye konuştu.'ONLAR İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKEYDİK'Polis Özel Harekat'ın, darbe girişimine karşı çıkacağını bildikleri için FETÖ üyelerinin hedefi olduğunu kaydeden M.A., "En büyük tehlike onlar için Polis Özel Harekat'tı yani darbe girişimine kalkıştıklarında karşılarına çıkabilecek en büyük engel Polis Özel Harekat'tı. Bunun bilincindeydiler. Bizimle çatışarak, engelleyemeyeceklerini anladılar yani bunu hava saldırısından sonra anladık" dedi.'DÜŞMANA DAHİ KULLANILMAYAN MÜHİMMAT ATILMIŞ'Özel Harekat'a atılan bombanın tahrip gücünün yüksekliğine de dikkat çeken M.A., "Yani düşmana dahi kullanılmayan mühimmat atılmış. Bunu hangi kinle hangi öfkeyle yapar bir insan? Düşünmeden edemiyor insan; ancak şunun da gerçekliğini kabul etmek lazım. Bir yerden yönetiliyorsanız kendi düşünceniz onların ipoteği altındadır. Kişiler aklını ipotek ettikten sonra yaptıkları işin ehemmiyeti yok. İsterseniz taş atın, isterseniz nükleer bomba kullanın" diye konuştu.'VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT'Darbe girişimine kalkışanların adalet önünde hesap verdiğini görmekten onur duyduklarını vurgulayan M.A., "Sadece FETÖ'cü hainlere değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı duran bütün şer odaklarına karşı söylüyorum; sizin emeliniz gerçekleşmeyecek. Her zaman karşılarındayız. Onlar o taraftaysa biz haktan tarafız. Biz buradayız. Yaşasın devlet, var olsun Özel Harekat" dedi.