16.07.2019 17:14
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Sırtına kene yapışan çiftçi, hayatını kaybetti

Sırtına kene yapışan çiftçi, hayatını kaybetti

SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Mehmet Duvarbaşı (71), hayatını kaybetti.

SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Mehmet Duvarbaşı (71), hayatını kaybetti.
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyünde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Duvarbaşı'nın sırtına kene yapıştı. Durum yakınları tarafından fark edilince Duvarbaşı, Alucra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleyle kene, Duvarbaşı'nın vücudundan çıkartıldı. Evine dönen Duvarbaşı bir süre sonra rahatsızlanınca yeniden Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle 18 gün anestezi yoğun bakım servisinde tutulan Mehmet Duvarbaşı, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edilen Duvarbaşı defnedilmek üzere köyüne götürüldü.


Kaynak: DHA
Alucra Devlet Hastanesi, Kongo, Kırım, Güncel

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