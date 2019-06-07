Bursa'da çay bahçesinde maganda dehşeti!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde,arkadaşlarıyla çay bahçesindeoturan Mülayim Hastürk'ün sırtına nereden geldiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi'ye bağlı Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde meydana geldi. Çay bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Mülayim Hastürk, aniden masaya yığıldı. Arkadaşları Hastürk'ü kontrol ettiğinde, sırtından kan geldiğini gördü.

Çay bahçesinde oturduklarını ifade eden Sabit Balkan, "Sohbet ediyorduk. Biranda pat diye bir ses gelince, masaya yığıldı. Sonra sırtında saçma gibi bir şey vardı. Sırtı açılmıştı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Biri, rast gele ateş etti gibi duruyor" dedi.

Hastürk'ün sırtından vurulduğunu anlayan arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hastürk, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mülayim Hastürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA