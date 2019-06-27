27.06.2019 21:18
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Sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Samsun'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Samsun 'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.(18) adlı kadının bıçaklı saldırısına uğrayan H.B.(34) adlı kadın sırtından yaralandı. S.T.'nin H.B.'nin sırtına bıçağı vurduğu sırada bıçağın sapı kırıldı ve bıçak genç kadının sırtında saplı kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.B.'nin sırtına saplanan bıçak hastaneye çıkartıldı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

S.T. ise olaydan sonra kaçtı. H.B.'nin bıçaklandığını haber alan bir yakını minibüsü ile olay yerinde gelince araçta yangın çıktı. Vatandaşlar yangına yangın tüpü ile müdahale ederken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
İlkadım , Genç , Samsun , 3. Sayfa

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